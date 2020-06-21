Trabzonspor'da sevindiren gelişme! Corona virüsü...

Trabzonspor, yaptığı resmi açıklamada, kulüp içerisinde corona virüsüne sahip birine ulaşılmadığını duyurdu.

İşta o açıklama;



"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."