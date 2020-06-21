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21 Haziran 2020, Pazar
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'da sevindiren gelişme! Corona virüsü...

Trabzonspor'da sevindiren gelişme! Corona virüsü...

'da son dakika corona virüsü haberi... Bordo mavililer, yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde kimsede corona virüsüne rastlanılmadığını açıkladı.

, yaptığı resmi açıklamada, kulüp içerisinde corona virüsüne sahip birine ulaşılmadığını duyurdu.

İşta o açıklama;


"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 15:11
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