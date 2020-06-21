Trabzonspor'da sevindiren gelişme! Corona virüsü...
Trabzonspor'da son dakika corona virüsü haberi... Bordo mavililer, yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde kimsede corona virüsüne rastlanılmadığını açıkladı.
Trabzonspor, yaptığı resmi açıklamada, kulüp içerisinde corona virüsüne sahip birine ulaşılmadığını duyurdu.
İşta o açıklama;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 15:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da sevindiren gelişme! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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