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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Başkan Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi!

'da Başkan 'nun kutlandı

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü kutlandı

, 'de oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamlarken, idman öncesinde Başkan 'na sürprizi yapıldı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet, Ağaoğlu’nun Babalar Günü’nü “Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım” yazılı pankartla kutladı.

'in 28. haftasında pazartesi günü ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman öncesinde nedeniyle Başkan 'na sürpriz yapıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar, Teknik heyetimiz ve futbolcularımız, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankartla kutladı.

Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na ayrıca Kaptanımız tarafından 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formamız hediye edildi.

  1. 21.06.2020
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