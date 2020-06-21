Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü kutlandı

Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman öncesinde Babalar Günü nedeniyle Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz yapıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar, Teknik heyetimiz ve futbolcularımız, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankartla kutladı.

Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na ayrıca Kaptanımız Jose Sosa tarafından 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formamız hediye edildi.