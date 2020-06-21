Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü kutlandı
Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlarken, idman öncesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet, Ağaoğlu’nun Babalar Günü’nü “Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım” yazılı pankartla kutladı.
Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Antrenman öncesinde Babalar Günü nedeniyle Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz yapıldı.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.
Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar, Teknik heyetimiz ve futbolcularımız, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankartla kutladı.
Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na ayrıca Kaptanımız Jose Sosa tarafından 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formamız hediye edildi.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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