Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!
Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi akşamı Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor kafilesi tesislerden coşkuyla ayrıldı. Bordo-mavili taraftarlar, havalimanına gitmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket eden takım otobüsünü meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde zorlu deplasmana uğurladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maç için Alanya'ya gitti.
Bordo- mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.
Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili futbolseverler, meşaleler yakarak takıma havalimanına kadar eşlik etti.
- 21.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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