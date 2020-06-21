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21 Haziran 2020, Pazar
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'a coşkulu uğurlama!

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!

'in 28. haftasında pazartesi akşamı 'a konuk olacak kafilesi tesislerden coşkuyla ayrıldı. Bordo-mavili taraftarlar, havalimanına gitmek üzere 'nden hareket eden takım otobüsünü meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde zorlu deplasmana uğurladı.

, 'in 28. haftasında yarın Aytemiz 'a konuk olacağı maç için Alanya'ya gitti.

Bordo- mavili takım, 'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili futbolseverler, meşaleler yakarak takıma havalimanına kadar eşlik etti.

  1. 21.06.2020
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