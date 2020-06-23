Fırtına durdu

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sakatlıkları bulunan Sosa ve Nwakaeme'den yoksun olan bordo- mavili takım, bu iki ismi fazlasıyla aradı. Ardından da Hosseini kırmızı kart görünce takımın ahengi iyice bozuldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir geldikten sonra şaha kalkan, liderliğe yükselen Karadeniz devi dün 90+5'te yediği golle şok yaşadı ve koltuğu kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in son dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri bu kez yadırgandı.

SKORU BİR TÜRLÜ TUTAMIYOR

Bu arada Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Geçen hafta Göztepe filelerini sarsan 20 yaşındaki yıldız dün de sahne aldı. Bu arada dün son dakikada 2 puan kaybeden bordo-mavili takım, sezon başından bu yana aynı kaderi yaşıyor. Fırtına, bu sezon öne geçerek skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım konumunda. Bu periyotta 20 puan yitiren Karadeniz devi, bu sorununu çözememenin sıkıntısı yaşıyor.

Yunus Emre SEL