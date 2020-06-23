Fırtına durdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına durdu

Fırtına durdu

Fırtına durdu

Hakem Karaoğlan’ın skandal kararlar verdiği maçta ’un gollerini Abdülkadir ile Novak, ev sahibinin sayılarını ise Cisse ve Bakasetas attı.

, Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sakatlıkları bulunan Sosa ve Nwakaeme'den yoksun olan bordo- mavili takım, bu iki ismi fazlasıyla aradı. Ardından da Hosseini kırmızı kart görünce takımın ahengi iyice bozuldu. geldikten sonra şaha kalkan, liderliğe yükselen devi dün 90+5'te yediği golle şok yaşadı ve koltuğu kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in son dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri bu kez yadırgandı.

SKORU BİR TÜRLÜ TUTAMIYOR
Bu arada Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Geçen hafta filelerini sarsan 20 yaşındaki yıldız dün de sahne aldı. Bu arada dün son dakikada 2 puan kaybeden bordo-mavili takım, sezon başından bu yana aynı kaderi yaşıyor. Fırtına, bu sezon öne geçerek skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım konumunda. Bu periyotta 20 puan yitiren Karadeniz devi, bu sorununu çözememenin sıkıntısı yaşıyor.

Yunus Emre SEL

  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA