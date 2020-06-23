Fırtına durdu
Hakem Karaoğlan’ın skandal kararlar verdiği maçta Trabzon’un gollerini Abdülkadir ile Novak, ev sahibinin sayılarını ise Cisse ve Bakasetas attı.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sakatlıkları bulunan Sosa ve Nwakaeme'den yoksun olan bordo- mavili takım, bu iki ismi fazlasıyla aradı. Ardından da Hosseini kırmızı kart görünce takımın ahengi iyice bozuldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir geldikten sonra şaha kalkan, liderliğe yükselen Karadeniz devi dün 90+5'te yediği golle şok yaşadı ve koltuğu kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in son dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri bu kez yadırgandı.
SKORU BİR TÜRLÜ TUTAMIYOR
Bu arada Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Geçen hafta Göztepe filelerini sarsan 20 yaşındaki yıldız dün de sahne aldı. Bu arada dün son dakikada 2 puan kaybeden bordo-mavili takım, sezon başından bu yana aynı kaderi yaşıyor. Fırtına, bu sezon öne geçerek skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım konumunda. Bu periyotta 20 puan yitiren Karadeniz devi, bu sorununu çözememenin sıkıntısı yaşıyor.
Yunus Emre SEL
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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