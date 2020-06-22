9. defa negatif

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular 9. kez Covid-19 testine tabii tutuldu. Bordo-mavililerin sonuçları sevindirdi. Hiçbir başkan, yönetici ve futbolcuda koronavirüse rastlanmadı. Fırtına tesislerini dışarıya tamamen kapatmıştı.