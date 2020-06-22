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22 Haziran 2020, Pazartesi
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9. defa negatif

9. defa negatif

'da başkan , yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular 9. kez Covid-19 testine tabii tutuldu.

'da başkan , yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular 9. kez Covid-19 testine tabii tutuldu. Bordo-mavililerin sonuçları sevindirdi. Hiçbir başkan, yönetici ve futbolcuda koronavirüse rastlanmadı. Fırtına tesislerini dışarıya tamamen kapatmıştı.

  1. 22.6.2020
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