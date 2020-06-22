Bizler Anadolu’nun ar damarını taşıyoruz
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen bir basın toplantısı düzenledi. Sürmen "Biz futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanımıza, yöneticilerimize güveniyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ancak futbolun bazı aktörleri 'Acaba Trabzonspor'un şampiyonluğuna engel olabilir miyim' düşüncesine kapılmış olacaklar ki hata yapıyorlar" dedi.
Sürmen şöyle konuştu: Biz Anadolu'nun gururunu ve ar damarını taşıyoruz. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayeliğin peşinden gidiyorlar. Biz çıkıp çatır çatır futbolumuzu oynarız. Hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra sesimizi çıkarmayız. Pandemi nedeniyle futbol yok, toplantı yok, UEFA'dan Trabzonspor'a ceza veriliyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir burada bizimle birlikte çalışıyor. Kendisine teşekkür ederiz"
'AĞIRLIĞIMIZIN ALTINDA KALIRLAR'
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de toplantıya katıldı. Genç "Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir. Bize karşı kurulan düzenleri biliyoruz. TFF kurullarındaki yapılanmanın farkındayız. Ancak kimse şunu unutmasın, Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır" ifadelerini kullandı.
- 22.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bizler Anadolu’nun ar damarını taşıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.