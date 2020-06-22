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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Bizler Anadolu’nun ar damarını taşıyoruz

Bizler Anadolu’nun ar damarını taşıyoruz

Başkanı Ali Sürmen bir basın toplantısı düzenledi. Sürmen "Biz futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanımıza, yöneticilerimize güveniyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ancak futbolun bazı aktörleri 'Acaba Trabzonspor'un şampiyonluğuna engel olabilir miyim' düşüncesine kapılmış olacaklar ki hata yapıyorlar" dedi.

Sürmen şöyle konuştu: Biz Anadolu'nun gururunu ve ar damarını taşıyoruz. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayeliğin peşinden gidiyorlar. Biz çıkıp çatır çatır futbolumuzu oynarız. Hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra sesimizi çıkarmayız. Pandemi nedeniyle yok, toplantı yok, 'dan 'a ceza veriliyor. Başkanı burada bizimle birlikte çalışıyor. Kendisine teşekkür ederiz"


'AĞIRLIĞIMIZIN ALTINDA KALIRLAR'
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de toplantıya katıldı. Genç "Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir. Bize karşı kurulan düzenleri biliyoruz. TFF kurullarındaki yapılanmanın farkındayız. Ancak kimse şunu unutmasın, Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır" ifadelerini kullandı.

  1. 22.6.2020
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