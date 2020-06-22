Bizler Anadolu’nun ar damarını taşıyoruz

Sürmen şöyle konuştu: Biz Anadolu'nun gururunu ve ar damarını taşıyoruz. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayeliğin peşinden gidiyorlar. Biz çıkıp çatır çatır futbolumuzu oynarız. Hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra sesimizi çıkarmayız. Pandemi nedeniyle futbol yok, toplantı yok, UEFA'dan Trabzonspor'a ceza veriliyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir burada bizimle birlikte çalışıyor. Kendisine teşekkür ederiz"



'AĞIRLIĞIMIZIN ALTINDA KALIRLAR'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de toplantıya katıldı. Genç "Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir. Bize karşı kurulan düzenleri biliyoruz. TFF kurullarındaki yapılanmanın farkındayız. Ancak kimse şunu unutmasın, Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır" ifadelerini kullandı.