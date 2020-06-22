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22 Haziran 2020, Pazartesi
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En baba başkan

En baba başkan

'un dünkü idmanında futbolcular Başkan 'na sürpriz yaptı. Futbolcular "Babalar Olsun Başkanım" yazarken kaptan da 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formayı hediye etti. Ağaoğlu teşekkür etti.

'un dünkü idmanında futbolcular Başkan 'na sürpriz yaptı. Futbolcular "Babalar Olsun Başkanım" yazarken kaptan da 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formayı hediye etti. Ağaoğlu teşekkür etti.

  1. 22.6.2020
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