Trabzonspor'un dünkü idmanında futbolcular Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz yaptı. Futbolcular "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazarken kaptan Jose Sosa da 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formayı hediye etti. Ağaoğlu teşekkür etti.