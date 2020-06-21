Trabzonspor'da kaptan Sosa Alanya kamp kadrosunda yer aldı
Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi akşamı Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, Jose Sosa maç kafilesinde yer aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kamp kadrosu da belli oldu.
Bordo-mavililerde Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nwakaeme kadroya dahil edilmezken, kaptan Jose Sosa ise kafilede yer aldı.
İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
ATAKAN GÜNDÜZ
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 19:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da kaptan Sosa Alanya kamp kadrosunda yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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