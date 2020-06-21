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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Alanya kafilesi belli oldu! Jose Sosa...

'da kaptan Sosa Alanya kamp kadrosunda yer aldı

Trabzonspor'da kaptan Sosa Alanya kamp kadrosunda yer aldı

'in 28. haftasında pazartesi akşamı ile karşılaşacak olan 'un kamp kadrosu belli oldu. maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, maç kafilesinde yer aldı.

, 'in 28. haftasında pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamlarken, kamp kadrosu da belli oldu.

ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nwakaeme kadroya dahil edilmezken, kaptan ise kafilede yer aldı.

İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

ATAKAN GÜNDÜZ

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 19:25
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