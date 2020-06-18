İstanbul’u fethettik
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 devirerek kupada finale uzanan Trabzon'da bayram var. Yerel basında coşkulu manşetler attı.
SONNOKTA: Müzede yer açın. Kupalarla geliyoruz.
KARADENIZ: İstanbul'u fethettik, kupada finaldeyiz.
GÜNEBAKIŞ: Bayrakları hazırlayın, çifte bayram yapacağız.
KUZEY EKSPRES: Demiştim ama bize her yer Trabzon.
TAKA: Kral konuşunca herkes susacak. O kupa gelecek.
- 18.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İstanbul’u fethettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.