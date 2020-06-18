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18 Haziran 2020, Perşembe
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’u fethettik

İstanbul’u fethettik

'de 'yi 3-1 devirerek kupada finale uzanan 'da bayram var. Yerel basında coşkulu manşetler attı.

'de 'yi 3-1 devirerek kupada finale uzanan 'da bayram var. Yerel basında coşkulu manşetler attı. İşte atılan o manşetler:
SONNOKTA: Müzede yer açın. Kupalarla geliyoruz.
KARADENIZ: 'u fethettik, kupada finaldeyiz.
GÜNEBAKIŞ: Bayrakları hazırlayın, çifte bayram yapacağız.
KUZEY EKSPRES: Demiştim ama bize her yer Trabzon.
TAKA: Kral konuşunca herkes susacak. O kupa gelecek.
  1. 18.6.2020
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