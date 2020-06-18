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18 Haziran 2020, Perşembe
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Aç müziği dur horona

Aç müziği dur horona

Ligde lider, kupada finalde, bordo-mavililerde keyifler yerinde... yeni kupalara yer açıyor. , ’yı konuşuyor.

Rüya gibi bir sezon geçiren yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Ligde bitime 6 maç kala ile puan puana alan temsilcisi, son 2 yılın şampiyonu 'dan uzaklaştı. Cimbom'a 6 puan fark atan bordo-mavililer, Başakşehir'e de gol averajında üstünlük kurmuş durumda. çifte kupa için yer açan , Sörloth'u, Nwakaemesi ile, 'nın en çok konuşulan takımı. Yönetim ise camiayı güçlü mesajlarla kenetlendiriyor.

Trabzonspor camiası yıllar sonra gelecek çifte kupanın heyecanını yaşarken, resmi hesaplardan da "Gönüllerde biriz", "Sekizinci Kuşatma", "Evde, iş yerinde, sokakta. Aç müziği dur horona", "Korakor Trabzonspor" sloganlarıyla taraftarını ligde şampiyonluğa, kupada mutlu sona hazırlıyor. Yöneticisinden, hocasına, oyuncusundan, masörüne, tribündeki taraftarından, evinde örgüsüyle dua eden teyzesine kadar tüm şehir zaferlere inanmış ve kenetlendi. Her Trabzonsporlunun aklında artık tek bir cümle var: Yayla çocukları kazanacak.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDILAR
Kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan bordo-mavililer geceyarısı 03.00'te 'a döndüler. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yüzlerce taraftar havaalanındaydı. Finale yükselen takımlarını meşalelerle karşıladılar. Trabzon sabahın ilk ışıklarına kadar "Şampiyon" tezahüratlarıyla inledi.

Yunus Emre SEL

  1. 18.6.2020
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