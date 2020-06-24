UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı
UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı, Trabzonspor'un Basel ile oynadığı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada frikikten fileleri havalandıran Abdulkadir Parmak'ın gölünü paylaştı. Yapılan paylaşım yüzlerce taraftar tarafından beğenildi.
UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabından Abdulkadir Parmak paylaşımı geldi.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında sahasında ağırladığı ve 2-2'lik beraberlik maçında Abdulkadir Parmak muhteşem bir gole imza atmıştı.
Ceza sahası sol çaprazından kullandığı frikikte fileleri havalandıran Abdulkadri Parmak'ın golü, UEFA Avrupa Ligi hesabı tarafından yeniden paylaşıldı.
Süper golü yüzlerce sosyal medya kullanıcısı beğendi.
İşte o paylaşım:
?? Group stage GOLAZO— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 24, 2020
?? Trabzonspor's Abdulkadir Parmak #UEL | @Trabzonspor pic.twitter.com/pcPsTZvyfP
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 19:29
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