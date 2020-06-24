UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı

'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı

resmi Twitter hesabı, 'un Basel ile oynadığı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada frikikten fileleri havalandıran Abdulkadir Parmak'ın gölünü paylaştı. Yapılan paylaşım yüzlerce taraftar tarafından beğenildi.

Twitter hesabından Abdulkadir Parmak paylaşımı geldi.

'un Avrupa Ligi gruplarında sahasında ağırladığı ve 2-2'lik beraberlik maçında Abdulkadir Parmak muhteşem bir gole imza atmıştı.

Ceza sahası sol çaprazından kullandığı frikikte fileleri havalandıran 'ın golü, UEFA Avrupa Ligi hesabı tarafından yeniden paylaşıldı.

Süper golü yüzlerce sosyal medya kullanıcısı beğendi.

İşte o paylaşım:

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 19:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA