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18 Haziran 2020, Perşembe
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‘Sus’ işareti hastanelere!

‘Sus’ işareti hastanelere!

'un maçında kaydettiği gollerden sonra yaptığı 'sus' işareti kısa sürede sembol oldu. Kulüp resmi hesaplarından bu kareyi kullanırken bordo-mavili taraftarların aklına da ilginç bir fikir geldi.

Alexander Sörloth'un maçında kaydettiği gollerden sonra yaptığı 'sus' işareti kısa sürede sembol oldu. Kulüp resmi hesaplarından bu kareyi kullanırken bordo-mavili taraftarların aklına da ilginç bir fikir geldi. ekibine gönül verenler "Hastanelerde hemşirelerin sus işareti yer alır. Bizim 'daki hastanelere Sörloth'un sus yaparken fotoğrafı konulsun" fikrini ortaya attılar.
  1. 18.6.2020
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