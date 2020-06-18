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18 Haziran 2020, Perşembe
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Uçakta kolbastı

Uçakta kolbastı

Trabzonsporlu futbolcular, zaferlerini 30 bin feet yükseklikte kutladılar. Uçakta tüm takım kolbastı oynadı, keyifli anlar yaşandı.

Türkiye Kupası rövanş maçında temsilcisi, Kanarya'yı 'de 3-1 yenerek finale yükseldi. Bordo-mavili oyuncuların soyunma odasında başlayan, takım otobüsünde devam eden sevinçleri, uçakta 30 bin feete kadar taşındı. Trabzonsporlu oyuncuların gece yarısı 'dan 'a dönüş yolculukları bir hayli keyifli geçti. Bordo-mavili takımın yıldızları uçakta horon ve kolbastı oynayarak zaferlerini kutladılar. Afrikalı oyuncuların da kıvrak danslarıyla onlara eşlik etmeleri uçaktaki neşeyi katladı. Yöneticilerin de bir hayli mutlu oldukları gözlendi.
  1. 18.6.2020
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