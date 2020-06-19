Tahkim’den Ret!
Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a pandemi öncesi PFDK tarafından verilen 200 bin TL para cezasını onadı. Söz konusu para cezası, mart ayının başında kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle kesilmişti.
Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a pandemi öncesi PFDK tarafından verilen 200 bin TL para cezasını onadı. Söz konusu para cezası, mart ayının başında kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle kesilmişti.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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