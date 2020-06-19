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19 Haziran 2020, Cuma
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Tahkim’den Ret!

Tahkim’den Ret!

, 'a pandemi öncesi tarafından verilen 200 bin TL para cezasını onadı. Söz konusu para cezası, mart ayının başında kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle kesilmişti.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 'a pandemi öncesi tarafından verilen 200 bin TL para cezasını onadı. Söz konusu para cezası, mart ayının başında kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle kesilmişti.

  1. 19.6.2020
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