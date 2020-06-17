Usta’dan 38.5 milyon TL - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Usta’dan 38.5 milyon TL

Usta’dan 38.5 milyon TL

, eski başkan 'nın alacağı olan 38 milyon 438 bin 477 TL'yi .

, eski başkan 'nın alacağı olan 38 milyon 438 bin 477 TL'yi . Kulüp, 'nın verdiği ceza sonrası CAS'a yapacağı başvuru öncesi eski başkan Usta ile alacak konusunda uzlaşmaya gitti ve Usta'nın geçmişe dönük alacaklarından söz konusu rakamı kulübe bağışladığını açıkladı.
  1. 17.6.2020
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