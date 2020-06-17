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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Maç sonunda kısa gerginlik

Maç sonunda kısa gerginlik

'un maçı 3-1 kazanmasının ardından sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. kalecisi ile Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak tartıştı. İki futbolcuyu araya giren isimler sakinleştirdi. Daha sonra ilk olarak Altay ardından Parmak soyunma odasına gitti.

'un maçı 3-1 kazanmasının ardından sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. kalecisi ile Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak tartıştı. İki futbolcuyu araya giren isimler sakinleştirdi. Daha sonra ilk olarak Altay ardından Parmak soyunma odasına gitti.

  1. 17.6.2020
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