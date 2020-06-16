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16 Haziran 2020, Salı
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Uğurlama ve karşılama

Uğurlama ve karşılama

deplasmanına meşaleler ve tezahüratlarla uğurlandı. Tesislerden çıkışta otobüsün önünü kesen bordo- mavililer, futbolculara tezahüratlarla destek verdiler.

Fırtına Fenerbahçe deplasmanına meşaleler ve tezahüratlarla uğurlandı. Tesislerden çıkışta otobüsün önünü kesen bordo- mavililer, futbolculara tezahüratlarla destek verdiler. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen kafileyi ise pandemi önlemleri nedeniyle 200 kadar taraftar karşıladı. Hüseyin Çimşir'e çiçek verdiler.

  1. 16.6.2020
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