Trabzonspor'dan Güneş’li paylaşım

Bordo-mavili kulüp dün sosyal medya hesabından Milli Takım hocası Şenol Güneş'in nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!" ifadesi kullanılan fotoğrafta ayrıca "Tam 1112 dakika kalesini gole kapayarak rekor kıran Şenol Güneş'in takımıyız" denildi.