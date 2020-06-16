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16 Haziran 2020, Salı
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'dan Güneş’li paylaşım

Trabzonspor'dan Güneş’li paylaşım

Bordo-mavili kulüp dün hesabından hocası 'in nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları # yolunda hep birlikteyiz!" ifadesi kullanılan fotoğrafta ayrıca "Tam 1112 dakika kalesini gole kapayarak rekor kıran Şenol Güneş'in takımıyız" denildi.

Bordo-mavili kulüp dün hesabından hocası 'in nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları # yolunda hep birlikteyiz!" ifadesi kullanılan fotoğrafta ayrıca "Tam 1112 dakika kalesini gole kapayarak rekor kıran Şenol Güneş'in takımıyız" denildi.

  1. 16.6.2020
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