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16 Haziran 2020, Salı
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Trabzon'da Nwakaeme şoku! Oyuna devam edemedi

Trabzon'da Nwakaeme şoku! Oyuna devam edemedi

yarı final rövanşında 'ye konuk olan 'da şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız, mücadelenin 34. dakikasında kasığından sakatlandı. Kenara değişiklik işareti yapan Nwakaeme yerini 'na bıraktı.

'un yıldız oyuncusu , ile oynanan mücadelenin 34. dakikasında sakatlandı.

Nabil Dirar ve Luiz Gustavo girdiği ikili mücadele sırasında bir anda duran Nwakaeme, sol kasığını tutarak acı içinde kendini yere bıraktı. Nijeryalı futbolcu daha sonra kenara değişiklik işareti yaparak oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletti.

Anthony Nwakaeme daha sonra sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara gelirken, yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu dahil oldu.

  1. 16.06.2020
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