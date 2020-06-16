Trabzon'da Nwakaeme şoku! Oyuna devam edemedi

Trabzonspor 'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme Fenerbahçe ile oynanan mücadelenin 34. dakikasında sakatlandı.Nabil Dirar ve Luiz Gustavo girdiği ikili mücadele sırasında bir anda duran Nwakaeme, sol kasığını tutarak acı içinde kendini yere bıraktı. Nijeryalı futbolcu daha sonra kenara değişiklik işareti yaparak oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletti.

Anthony Nwakaeme daha sonra sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara gelirken, yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu dahil oldu.