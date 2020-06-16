Trabzon'da Nwakaeme şoku! Oyuna devam edemedi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız, mücadelenin 34. dakikasında kasığından sakatlandı. Kenara değişiklik işareti yapan Nwakaeme yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı.
Nabil Dirar ve Luiz Gustavo girdiği ikili mücadele sırasında bir anda duran Nwakaeme, sol kasığını tutarak acı içinde kendini yere bıraktı. Nijeryalı futbolcu daha sonra kenara değişiklik işareti yaparak oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletti.
Anthony Nwakaeme daha sonra sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara gelirken, yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu dahil oldu.
- 16.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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