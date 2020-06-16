Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu...

Son dakika: 'dan bildirimi geldi! başvurusu...

Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu...

Kulübü 'nın bordo-mavili ekip için verdiği 1 yıl men cezasının iptali için 'a resmi itirazda bulunulduğunu yaptığı bildirimi ile duyurdu. İşte detaylar...

İşte 'un yaptığı bildirimi;

"'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, 'deki () nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 14:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA