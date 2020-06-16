Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu...
Trabzonspor Kulübü UEFA'nın bordo-mavili ekip için verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunulduğunu yaptığı KAP bildirimi ile duyurdu. İşte detaylar...
"UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 14:28
- Fatih Terim'den Muslera yorumu: Allah beterinden saklasın
- Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu...
- Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Belli oldu! Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
- Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...
- Emre Bol: Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum
- Emre Bol: Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa Fenerbahçe'yi silindir gibi ezer geçer
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi
- Sergen Yalçın istedi, o 'gidiyorum' dedi! Sezon sonunda...
- Bu iddia çok konuşulur! Caner Erkin'den hocasına 'Fenerbahçe ile anlaştım beni oynatma'
- Rui Vitoria'dan Fenerbahçelileri havalara uçuracak gelişme! İtiraf...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Rakamlar tekrar artmıştı! İşte ilçe ilçe son durum
- Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.