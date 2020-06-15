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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor 7 maçın 4’ü deplasmanda

7 maçın 4’ü deplasmanda

7 maçın 4’ü deplasmanda

'de şampiyonluğa yürüyen 'un kalan 7 maçının 4'ü dış sahada.

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen 'un kalan 7 maçının 4'ü dış sahada. Bu hafta Alanya deplasmanına gidecek olan Fırtına sonrasında sırasıyla A.Gücü, G.Saray (D), , (D), ile oynayacak. Noktayı ise 'de (D) koyacak.
  1. 15.6.2020
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