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15 Haziran 2020, Pazartesi
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‘Bay Beyin’in gönlünü aldı

‘Bay Beyin’in gönlünü aldı

maçından oyundan alındığı için şaşkınlık yaşayan ile arasındaki sıkıntı büyümeden sonlandı...

maçından oyundan alındığı için şaşkınlık yaşayan ile arasındaki sıkıntı büyümeden sonlandı... Genç teknik adam, başarılı öğrencisi ile idmanda bir görüşme yaptı. Kendisinin performansından memnun olduğunu sadece taktik gereği böyle bir hamle yaptığını söyledi. Nwakaeme de anlık yüksek adrenalin ile reaksiyon gösterdiğini ancak asla bir kırgınlığı olmadığını iletti. Nijeryalı usta, Çimşir'in karşısında da en büyük kozu olacak.
  1. 15.6.2020
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