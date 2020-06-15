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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkan temkinli

Başkan temkinli

Başkan , F.Bahçe'nin ligde iddiası kalmadığı için tüm gücünü kupaya vereceğini bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Başkan , F.Bahçe'nin ligde iddiası kalmadığı için tüm gücünü kupaya vereceğini bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, hedeflerinin çifte şampiyonluk olduğunu dile getirerek, "Hatta 'yı da istiyoruz. Bunu yapacak gücü de sahibiz. İnşallah sezon sonu geldiğinde hedeflerimize ulaşırız" dedi.
  1. 15.6.2020
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