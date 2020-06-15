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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Nice yıllara & geçmiş olsun

Nice yıllara & geçmiş olsun

Bordo-mavili kulüp, 'nin kuruluşunu kutladı. Resmi siteden, "'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin 95. yılını kutlar, başarılarla dolu nice yıllar dileriz" denildi. 'deki için de 'geçmiş olsun' mesajı yayınlandı.

Bordo-mavili kulüp, 'nin kuruluşunu kutladı. Resmi siteden, "'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin 95. yılını kutlar, başarılarla dolu nice yıllar dileriz" denildi. 'deki için de 'geçmiş olsun' mesajı yayınlandı.
  1. 15.6.2020
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