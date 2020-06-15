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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Sörloth gole kilitlendi

Sörloth gole kilitlendi

Sörloth gole kilitlendi

'de 5 maçtır gol atamayan , gözünü 'ye çevirdi.

'de 5 maçtır gol atamayan , gözünü 'ye çevirdi. Yarı finalin ilk maçında sarı-lacivertli takımın filelerini havalandıran Norveçli golcü, 'de da yazarak suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Teknik heyet de, karşısında gol atamasa da kazandırdığı penaltıyla galibiyete katkı sağlayan Alexander Sörloth'un strese girmemesi için yoğun çaba harcıyor.
  1. 15.6.2020
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