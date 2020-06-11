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11 Haziran 2020, Perşembe
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uyarısı

Beto uyarısı

son yıllarda 'a ters geliyor. ekibi, rakibiyle oynadığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

son yıllarda 'a ters geliyor. ekibi, rakibiyle oynadığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi. Teknik heyet, hemen her maçta devleşen ekibinin Portekizli kalecisi konusunda forvetleri uyardı. Maç günü İzmir'de hava ise sağanak geçişli olacak.
  1. 11.6.2020
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