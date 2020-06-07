Ertuğrul Doğan: Herkes Trabzon diye haykıracak
Bordo-mavili ekip, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. Trabzonspor, lig ve kupa zaferi için tek yürek oldu. Ertuğrul Doğan “Takımın motivasyonu üst düzeyde. Müzemiz kupalarla dolacak” dedi.
Bordo-mavili ekip, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular birbiri ardına güçlü mesajlar verirken yöneticiler de camiaya moral aşılıyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan "Hem ligde hem de kupada zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu başaracak kadro kalitemiz ve inancımız var. Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden Trabzonspor diye haykıracak" diye konuştu.
Ertuğrul Doğan, saha içinde kazandıkları başarıları saha dışında doğru mali yapılanmaya borçlu olduklarını söyledi. Doğan "Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız. Birçok kulüp bundan sonra bizi örnek alacak. 'Trabzonspor bu bütçeyle şampiyon olabiliyorsa biz neden bu rakamları ödüyoruz' diye kendilerine soracaklar" ifadelerini kullandı. Doğan sadece kendi meseleleriyle uğraştıklarını ve sonuna kadar hedefe odaklandıklarını kaydetti.
KRAL SÖRLOTH GÖZ KAMAŞTIRDI
Süper Lig'de kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada yer alan Alexander Sörloth, sakatlığının izlerini tamamen üzerinden attı. Norveçli futbolcu, antrenmandaki çift kalelerde attığı gollerle de dikkat çekiyor. 24 yaşındaki forvet, Göztepe maçında bordo-mavili ekibin en büyük gol silahı olacak. Ligde 4 maçtır boş geçen Sörloth, golle dönmek istiyor.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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