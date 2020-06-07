Ertuğrul Doğan: Herkes Trabzon diye haykıracak

Bordo-mavili ekip, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular birbiri ardına güçlü mesajlar verirken yöneticiler de camiaya moral aşılıyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan "Hem ligde hem de kupada zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu başaracak kadro kalitemiz ve inancımız var. Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden Trabzonspor diye haykıracak" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan, saha içinde kazandıkları başarıları saha dışında doğru mali yapılanmaya borçlu olduklarını söyledi. Doğan "Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız. Birçok kulüp bundan sonra bizi örnek alacak. 'Trabzonspor bu bütçeyle şampiyon olabiliyorsa biz neden bu rakamları ödüyoruz' diye kendilerine soracaklar" ifadelerini kullandı. Doğan sadece kendi meseleleriyle uğraştıklarını ve sonuna kadar hedefe odaklandıklarını kaydetti.



KRAL SÖRLOTH GÖZ KAMAŞTIRDI

Süper Lig'de kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada yer alan Alexander Sörloth, sakatlığının izlerini tamamen üzerinden attı. Norveçli futbolcu, antrenmandaki çift kalelerde attığı gollerle de dikkat çekiyor. 24 yaşındaki forvet, Göztepe maçında bordo-mavili ekibin en büyük gol silahı olacak. Ligde 4 maçtır boş geçen Sörloth, golle dönmek istiyor.