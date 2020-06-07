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07 Haziran 2020, Pazar
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Çok daha güçlüler

Çok daha güçlüler

Fırtına önceki gün statta taktik ağırlıklı hazırlık maçı oynadı. Futbolcuların koronavirüs öncesi formlarından bile iyi oldukları gözlendi.

Bordo-mavililer koronavirüs günlerinde çok titiz davranarak tüm önlemleri almıştı. Bu sebeple de diğer takımlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde idmanlarını sürdürürken çift kale maçlara başlamıştı. temsilcisi, 'nin özel maçlara izin vermemesi sebebiyle önceki günkü idmanda iki takıma ayrılarak Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması oynadı. Futbolcuların müthiş performansı mücadeleyi takip eden başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti. Bordo-mavili oyuncuların, salgın öncesi performanslarından dahi iyi oldukları kaydedildi.

İZİNLİ GEÇİRDİ
Trabzonspor'da futbolcular dün izinliydi. Bordo- mavili futbolcular karşılaşması hazırlıklarına bugün yapacakları çalışmayla devam edecek. Oyuncular izin günlerinde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler.
  1. 7.6.2020
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