Sekizinci kuşatma
Karadeniz kulübü, kalan 8 hafta öncesi camianın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmak için her şeyi yapıyor.
Karadeniz kulübü, kalan 8 hafta öncesi camianın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmak için her şeyi yapıyor. Trabzonspor, ligin kalan bölümü için sloganlarını belirledi, sosyal medya hesaplarına bu sözleri sabitledi. İlki 'Sekizinci kuşatma' ikincisi ise 'Biz B1riz'... Bordo-mavili taraftarlar da hemen bu iki sloganı kendi hesaplarına ekledi.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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