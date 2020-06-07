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07 Haziran 2020, Pazar
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kuşatma

Sekizinci kuşatma

kulübü, kalan 8 hafta öncesi camianın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmak için her şeyi yapıyor.

kulübü, kalan 8 hafta öncesi camianın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmak için her şeyi yapıyor. , ligin kalan bölümü için sloganlarını belirledi, sosyal medya hesaplarına bu sözleri sabitledi. İlki ' kuşatma' ikincisi ise 'Biz B1riz'... Bordo-mavili taraftarlar da hemen bu iki sloganı kendi hesaplarına ekledi.

  1. 7.6.2020
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