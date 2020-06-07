Karadeniz kulübü, kalan 8 hafta öncesi camianın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmak için her şeyi yapıyor. Trabzonspor, ligin kalan bölümü için sloganlarını belirledi, sosyal medya hesaplarına bu sözleri sabitledi. İlki 'Sekizinci kuşatma' ikincisi ise 'Biz B1riz'... Bordo-mavili taraftarlar da hemen bu iki sloganı kendi hesaplarına ekledi.