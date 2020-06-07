Ndiaye hırslı
Senegalli yıldız, Trabzonspor’da kalmak için kalan 8 haftada kendini göstermek zorunda. Tecrübeli orta saha idmanların da en hırslı ismi.
Trabzonspor'un Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin takımdaki geleceği göstereceği performansına bağlı. Kalan 8 haftada performansını daha üst seviyeye çıkartması beklenen tecrübeli oyuncunun takımın vereceği mücadeleye önemli katkılar yapması durumunda bonservisinin alınması için çaba sarf edilecek. Antrenmanların en hırslı ismi durumunda. Ancak Stoke City kulübünün de ekonomik olarak düşük rakamlar talep etmesi durumunda bordo-mavililerin Ndiaye ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.
- 7.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ndiaye hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.