Da Costa: Hayalimiz büyük - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Da Costa: Hayalimiz büyük

Da : Hayalimiz büyük

Da Costa: Hayalimiz büyük

'nın tecrübeli stoperi da , sezonun kalan bölümü öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

'nın tecrübeli stoperi da , sezonun kalan bölümü öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Faslı oyuncu "Hayallerimiz büyük. İki kupayı birden istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz" diye konuştu.
  1. 7.6.2020
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