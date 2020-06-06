Fırtına tek yürek
Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası, futbolcuların konsantrasyonunu bozmak bir kenara herkesi kenetledi. Bordo-mavili oyuncular paylaşımlarında “8. şampiyonluk” vurgusu yaptı.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun Trabzonspor'u Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası vermesi camiayı endişelendirmişti. Bordo-mavililer, ligde şampiyonluğa, kupada zafere koştukları dönemde hem de kar açıkladıkları bir süreçte böyle bir ceza ile karşı karşıya kalmalarını manidar bulmuşlardı. Futbolcuların bu durumdan olumsuz etkilenmeleri korkutuyordu. Ancak Trabzonsporlu oyuncuların art arda yaptığı paylaşımlar bordo-mavilileri mest etti.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Sahaya odaklanacağız" çağrısının ardından Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Doğan Erdoğan, Joao Pereira, Alexander Sörloth gibi isimler arka arkaya "8. şampiyonluk" paylaşımlarında bulundular. Taraftarları bu süreçte takıma destek vermeye ve sahip çıkmaya davet ettiler.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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