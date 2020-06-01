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01 Haziran 2020, Pazartesi
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'dan 'e doğum günü mesajı

Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı

Kulübü, kulübün efsane isimlerinden olan ve şu an A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüten için doğum günü mesajı yayımladı.

kulübü resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası 'in yeni yaşını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 01.06.2020
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