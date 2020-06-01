Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı
Trabzonspor Kulübü, kulübün efsane isimlerinden olan ve şu an A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Şenol Güneş için doğum günü mesajı yayımladı.
Trabzonspor kulübü resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş'in yeni yaşını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 01.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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