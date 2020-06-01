Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha
Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:47
Güncelleme: 01.06.2020 06:47
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.
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İç transferde Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun opsiyon haklarını kullanan bordo-mavili ekip, sezon sonu bitecek olan Pereira ile de 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.
BALIKESİRSPOR'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN
Dış transferde ilk imzasını attıran Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Hemen ardından Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, 22 yaşındaki Malili forvet Aly Malle için de Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
3. TRANSFER CENK ÖZKAÇAR!
Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordo-mavili kulübün yeni hedefi ise Cenk Özkacar... Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.