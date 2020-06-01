Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri