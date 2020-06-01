Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

1 Haziran 2020 Pazartesi 06:47 Güncelleme: 01.06.2020 06:47
Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.

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Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

İç transferde Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun opsiyon haklarını kullanan bordo-mavili ekip, sezon sonu bitecek olan Pereira ile de 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

BALIKESİRSPOR'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN

Dış transferde ilk imzasını attıran Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

Hemen ardından Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, 22 yaşındaki Malili forvet Aly Malle için de Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Fırtına dinmiyor! Trabzonspor'dan bir transfer daha

3. TRANSFER CENK ÖZKAÇAR!

Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordo-mavili kulübün yeni hedefi ise Cenk Özkacar... Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

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