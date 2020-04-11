Volkan Şen: Şenol Güneş benim için baba gibi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Kurtuluş Yurt ve Volkan Şen, A Spor'a özel açıklamalarda bulundular. İki futbolcu da corona virüsünün en kısa sürede bitmesini temenni ederken, Volkan Şen, Trabzonspor'da beraber çalıştığı ve kendisinden övgüyle bahseden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili "Şenol Güneş'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Hakkımda söyledikleri mutluluk verici" dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca milli formayı yeniden giymeyi de çok istediğini sözlerine ekledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...
- Fenerbahçe'de corona kabusu! Transfer hesabı şaştı ve hedef isim...
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- Ronaldinho'nun kaldığı otel şaşırttı! Bu nasıl ev hapsi?
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...
- Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.