Trabzon 3'lük attı
Bordo-mavililer, sağ bek Pereira ile 1 yıllık yeni kontrat yaptı. Hosseini ve Bilal de opsiyon hakları kullanılıp takımda tutuldu.
Trabzonspor iç transferde ilk imzaları attırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın kontratı bir yıl uzatıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı durumdaki Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun ise anlaşmalarındaki opsiyon haklarını kullanıp takımda tuttuklarını açıkladı. Kulüpte kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan 36 yaşındaki Pereira; başkan Ağaoğlu, yönetim ve tüm Trabzonsporlulara kendisine güvendikleri için teşekkür etti.
TARİH YAZACAĞIZ
Portekizli sağ bek, "İlk sözleşmeyi imzaladığımda 3.5 yıl hatta daha fazla kalacağımı hiç düşünmemiştim. Her zaman en iyisini göstermeye çalıştım. Takımımız her sene daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene tarih yazmaya yakınız. 8 final maçımız var. Başarılı olursak, yıllardır hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Kupa sözü veremem ama her zaman Trabzonspor'un bir parçası olacağıma ve mücadele edeceğime söz veriyorum" dedi.
GABRIEL ŞANS GETİRDİ
Periera'nın oğlu Gabriel törenin maskotu oldu. Başkan Ağaoğlu, 8. şampiyonluğu takıma şans getirdiğini söylediği Gabriel ile kutlamak istediklerini söyledi.
- 31.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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