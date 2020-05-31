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31 Mayıs 2020, Pazar
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Trabzon 3'lük attı

Trabzon 3'lük attı

Bordo-mavililer, sağ bek Pereira ile 1 yıllık yeni kontrat yaptı. Hosseini ve Bilal de opsiyon hakları kullanılıp takımda tutuldu.

iç transferde ilk imzaları attırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın kontratı bir yıl uzatıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı durumdaki Majid Hosseini ve 'nun ise anlaşmalarındaki opsiyon haklarını kullanıp takımda tuttuklarını açıkladı. Kulüpte kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan 36 yaşındaki Pereira; başkan Ağaoğlu, yönetim ve tüm Trabzonsporlulara kendisine güvendikleri için teşekkür etti.

TARİH YAZACAĞIZ

Portekizli sağ bek, "İlk sözleşmeyi imzaladığımda 3.5 yıl hatta daha fazla kalacağımı hiç düşünmemiştim. Her zaman en iyisini göstermeye çalıştım. Takımımız her sene daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene tarih yazmaya yakınız. 8 final maçımız var. Başarılı olursak, yıllardır hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Kupa sözü veremem ama her zaman Trabzonspor'un bir parçası olacağıma ve mücadele edeceğime söz veriyorum" dedi.

GABRIEL ŞANS GETİRDİ

Periera'nın oğlu Gabriel törenin maskotu oldu. Başkan Ağaoğlu, 8. şampiyonluğu takıma şans getirdiğini söylediği Gabriel ile kutlamak istediklerini söyledi.

  1. 31.5.2020
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