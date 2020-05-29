Sylla yedekte - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sylla yedekte

Sylla yedekte

Sylla yedekte

Toulouse'un sol beki , 'da 'u takibe almıştı.

Toulouse'un sol beki , 'da 'u takibe almıştı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için Filip Novak'ın durumunun netleşmesini bekleyecek. Sözleşmesi bitecek olan Çekyalı isimle yeni kontrat imzalanırsa Sylla işi rafa kaldırılacak. Novak'ta pürüz çıkması halinde ise Gineli ve diğer alternatifler için çalışmalar başlayacak. Sylla'yı Yattara önermişti.
  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sylla yedekte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA