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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

Lider , dün yaptığı iki idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Lider , dün yaptığı iki idmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'ndeki antrenmanlarda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

  1. 27.5.2020
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