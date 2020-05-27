Pasta Başkan’dan

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'e sürpriz doğum günü yapıldı. antrenman öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu ve futbolcular, 42 yaşına basan Çimşir'e mutluluk diledi.