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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Pasta Başkan’dan

Pasta Başkan’dan

 Lig hazırlıklarını sürdüren 'da, 'e sürpriz yapıldı.

Lig hazırlıklarını sürdüren 'da, 'e sürpriz yapıldı. antrenman öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu ve futbolcular, 42 yaşına basan Çimşir'e mutluluk diledi.

  1. 27.5.2020
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