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22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor 36’lık Pereira’yı Sporting istiyor

36’lık Pereira’yı Sporting istiyor

36’lık Pereira’yı Sporting istiyor

'un yeni teklif götürmediği 'ya sürpriz bir kulüp kanca attı.

'un yeni teklif götürmediği 'ya sürpriz bir kulüp kanca attı. Sezon sonunda bonservisi bulunmayan Portekizli oyuncuyla ilgileniyor. 36 yaşındaki futbolcu "Şu anda Trabzonspor ile şampiyonluğa odaklandım ama adımın Sporting ile anılması beni gururlandırdı" dedi.
  1. 22.5.2020
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