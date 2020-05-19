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19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan 'futbolun beşiğine' altyapı okulu!

'ye okulu kuruyor

Trabzonspor İngiltere'ye futbol okulu kuruyor

dev bir projeye adım atmaya hazırlanıyor... Bordo-mavili kulüp, ‘futbolun beşiği’ ’de okulu kurma kararı aldı. Burada yetiştireceği yetenekli oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı planlayan ekibinin bir sonraki durağının ise olduğu öğrenildi.

devi büyük bir atılıma gidiyor. , 'den başlayıp ardından dünyanın birçok yerine yayılacak okulları kurma kararı aldı. Virüs salgını geçer geçmez bu proje hayata sokulacak. Böylece Fırtına geleceğin yıldızlarını kaynağında keşfederek transferde de yüksek maliyetlerden kurtulmuş olacak. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın salgından önce İngiltere'ye giderek burada bir dizi temaslarda bulunduğu öğrenildi.

AFRİKA'YA BÜYÜK YATIRIM PLANI!

Trabzonspor, 'da kuracağı futbol okulunun ürünlerini takip ederken bir büyük yatırımı da 'ya yapmayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp, futbolcu ihracatının en yüksek olduğu bu kıtada birkaç farklı noktada okul açacak. Yetenekli çocuklar gelecekte Trabzonspor forması giymeleri için eğitilecek. Karadeniz ekibinin ön sıraya alacağı ülkelerden biri de olacak. Fırtına buradaki gurbetçi oyuncuları ilk keşfeden kulüp olmanın planlarını yapıyor.

  1. 19.5.2020
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