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Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! "Menajerim..."

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Süper Lig'den de birçok ismi listesine eklemişti. Fırtına defans hattı için 27 yaşındaki yıldızı da takibe almıştı. Süper Lig'in gözdesi geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

17 Mayıs 2020 Pazar 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





