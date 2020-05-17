Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! 'Menajerim...' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! "Menajerim..."

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Süper Lig'den de birçok ismi listesine eklemişti. Fırtına defans hattı için 27 yaşındaki yıldızı da takibe almıştı. Süper Lig'in gözdesi geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
17 Mayıs 2020 Pazar 18:23
Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! Menajerim...

Ekonomik yapılanma ve doğru transfer politikası ile Trabzonspor 23 milyon Türk Lirası kara geçtiğini açıklamıştı.

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Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! Menajerim...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden bordo-mavililerde öncelik oyuncuların potansiyeli...

Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! Menajerim...

Önceden oyuncu kariyerine yapılan yatırımlardan vazgeçen ve genç, potansiyelli oyunculara yönelen Fırtına'nın listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcu bulunuyor.

Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! Menajerim...

Avrupa ve dünyada birçok futbolcuyu takibe alan bordo-mavililer Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Yılmaz için de devreye girdi.

Trabzonspor'un gözdesinden transfer sözleri! Menajerim...

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

Savunmada sergilediği oyunla takımının önemli oyuncuları arasına giren 27 yaşındaki savunmacı Trabzonspor'un yanı sıra birçok Süper Lig kulübünüm radarına girdi.

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