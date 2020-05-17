Sosa'dan Abdülkadir'e tavsiye! "Messi..."
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'un birçok oyuncusu gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin gündeminde. Sezon başında Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ardından gözler takımın diğer genç yeteneği Abdülkadir Ömür'e çevrilmiş durumda. Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan genç oyuncuya en büyük desteği ise takım kaptanı Jose Sosa veriyor.
Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, FK Metalist ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Jose Sosa, tecrübelerini genç oyuncuya aktarıyor. Kaptanlık görevine gelmesiyle birlikte daha ön plana çıkan ve takımdaki yerli ve yabancı oyunculara abilik görevi yapan Sosa'nın bu tutumu başta yönetim ve takım arkadaşları tarafından saygıyla karşılanıyor.
SOSA'DAN, ABDÜLKADİR ÖMÜR'E MESSI TAVSİYESİ
Avrupa'nın bir çok kulübü tarafından izlenen ve Messi'ye benzetilen Abdulkadir Ömür'ün, bu süreçte en büyük destekçilerinden biri ise takım arkadaşı ve kaptanı Jose Sosa. Avrupa'de elde ettiği futbol tecrübelerini genç yıldıza aktaran Arjantinli oyuncu, vatandaşı Messiye ile benzer özelliklere sahip olan takım arkadaşı Abdulkadir Ömür'e, Barcelona'lı yıldız'ın seviyesine ulaşmak için kazanılan her maçın, elde edilen her başarı senin için yeterli olmamalı tavsiyesinde bulunuyor.
SÜPER LİG'İN EN İYİ PASÖRLERİ
Süper Lig'in en iyi pasör futbolcusu olan Jose Sosa, kendisi gibi pas yapmayı seven Abdulkadir Ömür ile iyi bir ikili oluşturmuş durumdalar. Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de son 5 maçtır forma giymeyi sürdüren genç oyuncu Sosa ile birlikte oynadıkları maçlarda yüzde 83'lük ortalamanın altına düşmediler.
- 17.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sosa'dan Abdülkadir'e tavsiye! "Messi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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