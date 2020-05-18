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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gençler bir başka

Gençler bir başka

’da teknik heyetin kararı ile A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor.

'da teknik heyetin kararı ile A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor. Muhammet Akpınar, Koray Kılınç, Sefa Kınalı ve Atakan Gündüz A takımdaki antrenman performansları ile geleceğe göz kırpıyor. Bu oyuncuları gelecek sezon daha fazla değerlendirmek isteyen bordomavililerin gelecek sezon için A takımda daha fazla genç oyuncuya yer vermeyi planladığı da öğrenildi.
  1. 18.5.2020
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