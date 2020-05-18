Nice Ömür’ü istiyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, birçok Avrupa kulübünün radarında. Yetenek avcısı Nice de bu ekiplerden biri. 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Fransız temsilcisi bu transfer için ciddi bir parayı kasasından çıkarmak zorunda. France Football'un haberine göre Nice, 'Türk Messi' olarak bilinen Abdülkadir Ömür ile yakından ilgileniyor. Haberin detayında Monaco'nun geçtiğimiz yıl genç futbolcusu istediği ancak 16 milyon euro'luk tekliflerinin reddedildiği hatırlatıldı. Bu transfer için Nice'in 20 milyon euro'luk bütçeyi hazırladığı belirtildi.

ÖNCELİĞİ KUPALAR

Abdülkadir Ömür geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transferinden daha önce şampiyonluğu düşündüğünü söylemişti. 20 yaşındaki futbolcu "Avrupa'da oynama hayalim var ancak önce Trabzonspor ile kupalar kazanmak istiyorum. Sonrasında transfer konusunda kararı başkanımız verecektir" demişti.