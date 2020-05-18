Nice Ömür’ü istiyor
Fransız kulübü, Trabzonspor’un genç yıldızının peşine düştü. France Football’a göre Nice bu transfer için 20 milyon euro’yu bile hazırladı
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, birçok Avrupa kulübünün radarında. Yetenek avcısı Nice de bu ekiplerden biri. 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Fransız temsilcisi bu transfer için ciddi bir parayı kasasından çıkarmak zorunda. France Football'un haberine göre Nice, 'Türk Messi' olarak bilinen Abdülkadir Ömür ile yakından ilgileniyor. Haberin detayında Monaco'nun geçtiğimiz yıl genç futbolcusu istediği ancak 16 milyon euro'luk tekliflerinin reddedildiği hatırlatıldı. Bu transfer için Nice'in 20 milyon euro'luk bütçeyi hazırladığı belirtildi.
ÖNCELİĞİ KUPALAR
Abdülkadir Ömür geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transferinden daha önce şampiyonluğu düşündüğünü söylemişti. 20 yaşındaki futbolcu "Avrupa'da oynama hayalim var ancak önce Trabzonspor ile kupalar kazanmak istiyorum. Sonrasında transfer konusunda kararı başkanımız verecektir" demişti.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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