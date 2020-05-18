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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Nice Ömür’ü istiyor

Nice Ömür’ü istiyor

kulübü, ’un genç yıldızının peşine düştü. ’a göre Nice bu için 20 milyon euro’yu bile hazırladı

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, birçok kulübünün radarında. Yetenek avcısı Nice de bu ekiplerden biri. 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen temsilcisi bu için ciddi bir parayı kasasından çıkarmak zorunda. 'un haberine göre Nice, 'Türk Messi' olarak bilinen Abdülkadir Ömür ile yakından ilgileniyor. Haberin detayında Monaco'nun geçtiğimiz yıl genç futbolcusu istediği ancak 16 milyon euro'luk tekliflerinin reddedildiği hatırlatıldı. Bu transfer için Nice'in 20 milyon euro'luk bütçeyi hazırladığı belirtildi.

ÖNCELİĞİ KUPALAR

Abdülkadir Ömür geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transferinden daha önce şampiyonluğu düşündüğünü söylemişti. 20 yaşındaki futbolcu "Avrupa'da oynama hayalim var ancak önce Trabzonspor ile kupalar kazanmak istiyorum. Sonrasında transfer konusunda kararı başkanımız verecektir" demişti.

  1. 18.5.2020
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