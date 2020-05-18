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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İdman başlıyor

İdman başlıyor

çift idman yaparak sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda ara vermişti. 2 günlük izin sona erdi. ekibinin oyuncuları bugün yeniden tesislere gelerek antrenmanlara başlayacak.

çift idman yaparak sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda ara vermişti. 2 günlük izin sona erdi. ekibinin oyuncuları bugün yeniden tesislere gelerek antrenmanlara başlayacak.
  1. 18.5.2020
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