Uğurcan Çakır değer katıyor
Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor.
Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor. Uğurcan Çakır, 2015'de Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 9.5 milyon euro ile Türkiye'nin en değerli kalecisi. Gerçek bonservis bedeli ise bunun en az 3 katı. Alexander Sörloth da Trabzonspor'a geldiğinde değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ikiye katladı.
LEICESTER TALİP
Uğurcan Çakır, Premier Lig kulüplerini peşinden koşturuyor. Liverpool, Newcastle United ve Tottenham'ın ardından Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de 23 yaşındaki eldiveni istiyor.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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