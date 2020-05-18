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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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değer katıyor

Uğurcan Çakır değer katıyor

Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor.

Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor. , 2015'de Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 9.5 milyon euro ile 'nin en değerli kalecisi. Gerçek bonservis bedeli ise bunun en az 3 katı. Alexander Sörloth da 'a geldiğinde değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ikiye katladı.

LEICESTER TALİP

Uğurcan Çakır, kulüplerini peşinden koşturuyor. , ve Tottenham'ın ardından Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de 23 yaşındaki eldiveni istiyor.

  1. 18.5.2020
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