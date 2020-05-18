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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Hedefimiz çifte zafer

Hedefimiz çifte zafer

ekibinin orta sahasındaki önemli ismi Abdulkadir Parmak hedeflerinin iki kupayı birden kazanmak olduğunu söyledi.

ekibinin orta sahasındaki önemli ismi Abdulkadir Parmak hedeflerinin iki kupayı birden kazanmak olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Hepimiz sahada olmayı özledik. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kendimizi hazır tutmuştuk. Bunun karşılığını maçlarda almak istiyoruz. Sezonu iki kupayla tamamlamayı planlıyoruz" dedi
  1. 18.5.2020
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