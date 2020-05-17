Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Ağaoğlu, bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 19 Mayıs 1919 tarihinin, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumuna ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden uzun ve zorlu sürecin başlangıcı, milli mücadelenin nirengi noktası olduğunu belirtti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bordo-mavili kulübün internet sitesinden bir mesaj yayınladı.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel günün, belleklerde zafer, gurur ve mücadelenin simgesi olarak yerini aldığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"KALBİMİZİN DERİNLİKLERİNDE 19 MAYIS'I YAŞIYORUZ"
"Atatürk gençliği, bu ülkenin geleceği ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük teminatıdır. Bizlerin görevi, bu milli bayramımızı yaşamak ve yaşatmak, böylelikle nesilden nesle aktarılacak ulusal bilincin köklenmesini sağlamaktır. ?19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözünde hiçbir zaman sıradan bir gün olmamalıdır. İçinden geçtiğimiz bu türbülanslı zamanlar dahil hiçbir 19 Mayıs, bugünün taşıdığı manevi hüviyete layık bir kutlamadan mahrum kalmamalıdır. Bizler bugün, fiziksel olarak gösterişli kutlamalar yapma imkanı bulamasak dahi kalbimizin en derinlerinde bugünü yaşıyor, çocuklarımız ve gençlerimiz ile bugünün anlam ve ehemmiyetini bir defa daha keşfediyoruz."
Ağaoğlu, daha büyük kutlamaların coşkusunun, yarınların 19 Mayısları'na ertelendiğini ifade ederek, "Ancak biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürdüğü müddetçe 19 Mayıslar, geçmiş ve geleceğimizin yıkılmaz köprüsü olarak milli şuurumuzun temel taşı vazifesini üstlenmeye devam edecek. Ben bu duygular içinde tüm vatandaşlarımızın ?19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu coşkunun sonsuza kadar yaşamasını yürekten temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 17.05.2020
- Alexander Ceferin'den EURO 2020 açıklaması! Ev sahibi sayısı düşebilir
- Rus taraftarlardan hocayı kovan yönetime ölüm tehdidi!
- Sambacı sol bek Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı!
- Gözler kabine toplantısında! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün?
- Soruşturması sonuçlandı! Fenerbahçe'nin gözdesinin eski takımıyla başı dertte
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.