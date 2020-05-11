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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Abdülkadir iple çekiyor

Abdülkadir iple çekiyor

kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

  1. 11.5.2020
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