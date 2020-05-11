Abdülkadir iple çekiyor

Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. Genç yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.