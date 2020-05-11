Abdülkadir iple çekiyor
Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. Genç yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. Genç yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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